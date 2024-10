Ex Ilva Cinque lettere di licenziamento a lavoratori di Ilva in As per sopraggiunti requisiti di età pensionabile Rizzo Colautti e Ceraudo | Nessuna comunicazione preventiva a sindacati e lavoratori Sit in di protesta lunedì

Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano“Da una parte le nostre richieste di incontro ai commissari, protrattesi invano per nove mesi, dall’altra la notizia ferale delle ultime ore, delledirecapitate ain Amministrazione Straordinaria, di Taranto e Genova, per sopraggiunta età. Inaccettabili le modalità utilizzate, perchè completamente sbagliate in quanto non vi è statanè alle organizzazioni sindacali nè ai diretti interessati. Questo è gravissimo.La grande indifferenza mostrata dai commissari unita a questi licenziamenti, alimenta il forte dubbio che ci si voglia liberare diin As che conta ben 1600.Ci devono inoltre spiegare perché fanno due pesi e due misure, utilizzando principi diversi dal momento che inin As vengono assunti consulenti che vengono richiamati dalla pensione.