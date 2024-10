Ecco perché nessuno compra la villa sul Lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez (Di venerdì 18 ottobre 2024) La mega villa sul Lago di Como acquistata nel 2023 da Chiara Ferragni e da Federico Lucia (in arte Fedez) è in vendita da diversi mesi ma nessuno sembra volerla comperare. villa Matilda, il suo nome prende ispirazione da quello della cagnolina di Chiara, è davvero un immobile meraviglioso: 400 Quicomo.it - Ecco perché nessuno compra la villa sul Lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La megasuldiacquistata nel 2023 dae da Federico Lucia (in arte) è in vendita da diversi mesi masembra volerla comperare.Matilda, il suo nome prende ispirazione da quello della cagnolina di, è davvero un immobile meraviglioso: 400

Ferragnez - nessuno vuole comprare Villa Matilda sul Lago di Como : perché è ancora invenduta - Pognana Lario non è certo un posto facile da raggiungere: siamo sull’altra sponda del lago, in un’area più selvaggia e meno accessibile rispetto alla comoda autostrada. A ciò si aggiunge una ristrutturazione firmata Ferragni-Fedez che non ha entusiasmato i potenziali compratori. Ma, a quanto pare, la sfilza di potenziali acquirenti (ben dieci) che l’hanno visitata non si è trasformata in una ... (Dilei.it)

Nessuno vuole comprare la villa dei Ferragnez sul Lago di Como : “Pretendono il doppio del prezzo d’acquisto” - . La coppia, attualmente alle prese con le pratiche per il divorzio, aveva messo in vendita la villa di circa 1000 metri quadrati, ma, al momento, nessuno l’ha ancora acquistata. L’immobile a tre piani si trova nel Comune di Pognana Lario e, oltre a offrire una vista mozzafiato sul Lago di Como, vanta arredi di lusso. (Tpi.it)