Donnarumma AD del Gruppo Fs al Como Lake 2024 | Infrastrutture e tecnologia per sostenere la crescita dei passeggeri

"Siamo impegnati a creare una rete di trasporti digitale e integrata per rispondere alla crescita dei passeggeri che scelgono sempre più il treno per i loro spostamenti". Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma intervenendo da remoto all'evento Como Lake 2024, appuntamento internazionale di confronto sulle tematiche dell'economia digitale in corso sul lago di Como presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio. "Le ferrovie sono al centro del processo di decarbonizzazione italiano", ha evidenziato Donnarumma nel suo intervento sottolineando "il grande apprezzamento che i nostri treni alta velocità stanno riscuotendo a livello internazionale".

