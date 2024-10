Notizie.com - Dimagrire saltando i pasti, attenzione: ce n’è uno che dovreste fare sempre

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Se credete che la dieta migliore sia quella del digiuno ad intermittenza dovetea qualisaltate. In un mondo dove l’immagine corporea e la ricerca del peso ideale dominano spesso le conversazioni quotidiane, non è raro imbattersi in strategie di dimagrimento rapide e poco ortodosse. Tra queste, saltare iè una pratica diffusa ma che nasconde insidie non indifferenti per la nostra salute. Vediamo perché, secondo gli esperti, questa abitudine potrebbe essere più dannosa che utile. C’è un pasto che non devi saltare assolutamente: sai di quale si tratta? – notizie.comSaltare ipuò sembrare una scorciatoia efficace per ridurre l’apporto calorico giornaliero e quindi perdere peso. Tuttavia, questa pratica può avere effetti controproducenti sul nostro organismo a lungo termine.