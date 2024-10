Da Cesena all’Olanda. I giovani talenti dello skate (Di venerdì 18 ottobre 2024) Soddisfazioni internazionali per la skate School di Cesena, che nei giorni scorsi è stata protagonista di una gara giovanile riservata ad atlete e atleti fino ai 18 anni e che ha richiamato in Olanda campioni proventi da varie parti del pianeta. Il ‘Teenage Riot skateboarding International Contest’ ha dunque visto anche la partecipazione di 9 tra ragazze e ragazzi tesserati per la skate School di Cesena e che hanno raggiunto il nord Europa in compagnia del loro coach Mattia Cecchetti. "Il bilancio dell’esperienza è estremamente positivo – ha commentato il tecnico di ritorno dalla trasferta – perché tutti hanno affrontato la sfida dopo un’ottima preparazione: in particolare, dei 9 partecipanti a noi legati, cinque sono riusciti a superare la fase delle qualifiche arrivando a disputare le finali nelle rispettive categorie". Ilrestodelcarlino.it - Da Cesena all’Olanda. I giovani talenti dello skate Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Soddisfazioni internazionali per laSchool di, che nei giorni scorsi è stata protagonista di una garale riservata ad atlete e atleti fino ai 18 anni e che ha richiamato in Olanda campioni proventi da varie parti del pianeta. Il ‘Teenage Riotboarding International Contest’ ha dunque visto anche la partecipazione di 9 tra ragazze e ragazzi tesserati per laSchool die che hanno raggiunto il nord Europa in compagnia del loro coach Mattia Cecchetti. "Il bilancio dell’esperienza è estremamente positivo – ha commentato il tecnico di ritorno dalla trasferta – perché tutti hanno affrontato la sfida dopo un’ottima preparazione: in particolare, dei 9 partecipanti a noi legati, cinque sono riusciti a superare la fase delle qualifiche arrivando a disputare le finali nelle rispettive categorie".

World Skate Games. In corsa tre cesenati - Il consiglio direttivo, del quale fanno parte, oltre a me, Alessandro Pistocchi, Enrico Daltri, Martina Piredda ed Emanuela Fusconi, è sempre alla ricerca di nuove sfide. "Nella categoria maschile – riprende Cecchetti – Andres Martin è arrivato secondo, mentre in quella femminile siamo riusciti a fare anche meglio, visto che Gaia Urbinati ha vinto e Giorgia Meini è arrivata terza. (Ilrestodelcarlino.it)