Cinque caprioli attraversano la strada mentre lui passa: l'auto si ribalta nel fosso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è imbattuto in un branco di Cinque caprioli che hanno attraversato la strada proprio mentre lui arrivava con la sua auto. Paura nella notte di oggi, venerdì 18 ottobre, per un italiano di 45 anni residente a Pont Canavese, comune di circa tremila abitanti della città metropolitana di Torino Europa.today.it - Cinque caprioli attraversano la strada mentre lui passa: l'auto si ribalta nel fosso Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è imbattuto in un branco diche hanno attraversato lapropriolui arrivava con la sua. Paura nella notte di oggi, venerdì 18 ottobre, per un italiano di 45 anni residente a Pont Canavese, comune di circa tremila abitanti della città metropolitana di Torino

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente a Pont Canavese: auto si imbatte in un branco di caprioli e finisce ribaltata nel fosso - Paura nella notte di oggi, venerdì 18 ottobre 2024, per un italiano di 45 anni residente a Pont Canavese che, percorrendo via Roma con la sua auto, si è imbattuto in un branco di cinque caprioli che h ... (torinotoday.it)

Abbattono due caprioli in Val Sabbia. Denunciati 5 bracconieri - Gli animali abbattuti, le attrezzature impiegate, nonchè due fucili sono stati posti sotto sequestro, mentre i cinque, tutti titolari di licenza di caccia, sono stati denunciati. Non è il primo caso ... (elivebrescia.tv)

Sequestrati due caprioli adulti dalla Polizia Provinciale di Brescia: un successo nella lotta al bracconaggio - Il Nucleo Ittico Venatorio intensifica i controlli contro la caccia illegale in Alta Valle Sabbia, confermando il suo impegno per la tutela della fauna selvatica e la salvaguardia dell'equilibrio ecol ... (quibrescia.it)