Chi è Giacomo Gianniotti, co-protagonista in 'Inganno' (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra le ultime produzioni italiane condivise da Netflix c'è 'Inganno', disponibile da qualche giorno sulla piattaforma streaming. La serie tv, composta da 6 puntate, è balzata ai primi posti dei progetti più visti non solo in Italia ma in tutto il mondo. Insieme a Monica Guerritore, co-protagonista di "Inganno" è Giacomo Gianniotti, diventato celebre in tutto il mondo grazie alla sua partecipazione in "Grey's Anatomy". Giacomo Gianniotti entra nel cast di Grey's Anatomy nei panni dello specializzando Andrew De Luca. ANSA/UFFICIO STAMPA ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++ La carriera: da 'Grey's Anatomy' a 'Inganno' Giacomo Keaton Gianniotti è nato il 19 giugno 1989 a Roma ed è un attore cinematografico e televisivo di origine italo-canadese. Ha studiato teatro all'Humber College e ha debuttato come attore nella serie tv italiana 'Medicina Generale' nel 2010.

Sesso e thriller in ‘Inganno’ - da oggi su Netflix : l’intervista a Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti - È la storia di un’appassionante relazione, in cui non mancano ombre e segreti, che mette in crisi […]. Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti sono i protagonisti della serie ‘Inganno’, da oggi su Netflix con la regia di Pappi Corsicato: un thriller sentimentale che gioca tra la suspense, la rottura dei tabù e le verità scomode sull’amore. (Sbircialanotizia.it)

Sesso e thriller in ‘Inganno’ - da oggi su Netflix : l’intervista a Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti - Gabriella (Guerritore) è la proprietaria di un prestigioso hotel in Costiera Amalfitana, una donna elegante, fiera dei suoi sessant’anni e consapevole del suo ruolo. I suoi tre figli ormai sono grandi e la vita non sembra riservarle più molte sorprese, finché non incontra Elia (Gianniotti): un ragazzo affascinante, vitale, libero, coetaneo del suo figlio maggiore, che esercita su di lei un ... (Dailyshowmagazine.com)

‘Inganno’ - Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti : «Nella finzione raccontiamo il vero pregiudizio» - Una donna di 60 anni non può essere attratta da un ragazzo giovane: i figli hanno paura che lui si intrometta, le bloccano le carte di credito. Qui c’era il grigio e per me, come attore, è interessante da interpretare. Il primo incontro inaspettato, la solitudine di una donna che ha 60 anni: è quasi come se fosse un limbo. (Funweek.it)