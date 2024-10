Che film vedere questo weekend? “Megalopolis” e “The Apprentice” in sala, “Un sapore di ruggine e ossa” in streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) In una futuribile New York/New Rome, il nuovo film del maestro Francis Ford Coppola con Adam Driver e un cast all-star, tra Storia, mitologia e visionarietà estrema E poi: ascesa e rampantismo di Donald Trump quando da giovane prometteva già quel che sarebbe diventato. Sono per noi i due titoli da vedere sul grande schermo, ovvero Megalopolis che arriva nelle nostre sale dopo le prime a Cannes e alla Festa del Cinema di Roma e The Apprentice – Alle origini di Trump con Sebastian Stan nei panni del discutibile e arrogante “The Donald”. Agli appassionati di streaming suggeriamo il magnifico melò Un sapore di ruggine e ossa di Jacques Audiard con Matthias Schoenaerts e Marion Cotillard (al momento disponibile gratuitamente su RaiPlay). Amica.it - Che film vedere questo weekend? “Megalopolis” e “The Apprentice” in sala, “Un sapore di ruggine e ossa” in streaming Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In una futuribile New York/New Rome, il nuovodel maestro Francis Ford Coppola con Adam Driver e un cast all-star, tra Storia, mitologia e visionarietà estrema E poi: ascesa e rampantismo di Donald Trump quando da giovane prometteva già quel che sarebbe diventato. Sono per noi i due titoli dasul grande schermo, ovveroche arriva nelle nostre sale dopo le prime a Cannes e alla Festa del Cinema di Roma e The– Alle origini di Trump con Sebastian Stan nei panni del discutibile e arrogante “The Donald”. Agli appassionati disuggeriamo il magnifico melò Undidi Jacques Audiard con Matthias Schoenaerts e Marion Cotillard (al momento disponibile gratuitamente su RaiPlay).

