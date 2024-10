Calciomercato Lecce, due rinnovi contrattuali per la squadra giallorossa. Il comunicato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Calciomercato Lecce, due rinnovi contrattuali per la squadra giallorossa al di là delle prossime mosse dei pugliesi. Il comunicato Per il Calciomercato Lecce, al di là di quello che succederà nelle prossime sessioni, ha ufficializzato i rinnovi contrattuali di Berisha e Durgo: il primo fino a giugno 2028; il secondo (assai ricercato dal Milan) fino Calcionews24.com - Calciomercato Lecce, due rinnovi contrattuali per la squadra giallorossa. Il comunicato Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 18 ottobre 2024), dueper laal di là delle prossime mosse dei pugliesi. IlPer il, al di là di quello che succederà nelle prossime sessioni, ha ufficializzato idi Berisha e Durgo: il primo fino a giugno 2028; il secondo (assai ricercato dal Milan) fino

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna, Italiano recupera Pobega per il Genoa - Il Bologna di Italiano ha un recupero importante a centrocampo in vista della sfida contro il Genoa: Pobega aveva saltato le ultime 4 partite per infortunio. In un reparto piuttosto centellinato dagli ... (calciostyle.it)

Calciomercato Lecce, due rinnovi contrattuali per la squadra giallorossa. Il comunicato - Calciomercato Lecce, due rinnovi contrattuali per la squadra giallorossa al di là delle prossime mosse dei pugliesi. Il comunicato Per il calciomercato Lecce, al di là di quello che succederà nelle pr ... (calcionews24.com)

UFFICIALE - Lecce, rinnovato il contratto di Dorgu fino al 2029 e quello di Berisha fino al 2028 - Il Lecce programma il proprio futuro e blinda i suoi gioiellini. Attraverso una nota il club salentino comunica il prolungamento del rapporto contrattuale del centrocampista classe 2003 Medon Berisha ... (napolimagazine.com)