Calcio a 5: Italia Femminile, missione compiuta! Serbia ko, Main Round dominato

Dopo aver battuto nettamente la Lituania e la Croazia, l'Italia Femminile del Calcio a 5 si ripete anche contro la Serbia conquistando così, nel mini girone di Vrnjacka Banja, la vittoria nel Main Round e l'automatico accesso all'Elite Round di Qualificazione ai Mondiali 2025 di Futsal. Contro le padrone di casa non c'è storia: le ragazze di Francesca Salvatore dominano dall'inizio alla fine chiudendo il conto sullo 0-12. Meno di tre minuti ed è subito Adamatti a sbloccare la contesa, poi arriva Bertè per il raddoppio e la tripletta di Grieco, per lo 0-5 che all'intervallo fa capire quanto le azzurre siano superiori e determinate nel non lasciare nulla al caso. Nella ripresa la musica non cambia, Italia ancora più feroce. Borges griffa il 6-0, a cui fanno seguito le segnature di Boutimah, nuovamente Bertè, Ferrara, altre due volte Adamatti e infine ancora Ferrara.

Calcio a 5 - qualificazione Mondiali : le azzurre concludono il Main Round in testa al girone - La Nazionale femminile di calcio a cinque ha conquistato il primo posto nel girone del Main Round delle qualificazioni Mondiali, staccando il pass per la fase successiva, l’Elite, in programma il prossimo marzo. Le azzurre ora sognano l’accesso alla prima storica edizione di Coppa del Mondo femminile, grazie ai risultati ottenuti nel Main Round: 11-0 contro la Lituania, 4-0 sulla Croazia e 12-0 ... (Sportface.it)

Calcio a 5 - Mondiali femminili : Elite Round a un passo per l’Italia - A dare la vittoria alle ragazze di Francesca Salvatore le reti di Bruna Borges, Berté, Boutimah e Mansueto. . L’Italia continua la sua marcia nel percorso di qualificazione verso l’Elite Round dei Mondiali di Futsal femminile. The post Calcio a 5, Mondiali femminili: Elite Round a un passo per l’Italia appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Calcio a 5 : Italia femminile - Lituania travolta. Ok l’esordio nel Main Round per i Mondiali 2025 - Nell’esordio del Main Round infatti, le azzurre si sono imposte per 11-0 sulla Lituania. Nella ripresa la musica non cambia: Italia dilagante. Zampata di Borges per l’1-0, dopo 3 minuti, poi raddoppio di Mansueto al decimo e griffe di Dal’Maz, che vale il 3-0 all’intervallo. Main Round FIFA Futsal Women’s World Cup 1a giornata, martedì 15 ottobre Croazia-Serbia 8-0 Italia-Lituania ... (Oasport.it)