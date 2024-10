Bimbi felici e intelligenti? Per uno studio il segreto passa (anche) dalla forma fisica (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un recente studio finlandese ha dimostrato che una buona fitness fisica dall'infanzia all'adolescenza migliora la salute mentale, riducendo sintomi di stress e depressione. Gli autori della ricerca hanno quindi lanciato un appello per promuovere l'attività fisica sin da piccoli in modo da prevenire problemi mentali nei giovani. Fanpage.it - Bimbi felici e intelligenti? Per uno studio il segreto passa (anche) dalla forma fisica Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un recentefinlandese ha dimostrato che una buona fitnessdall'infanzia all'adolescenza migliora la salute mentale, riducendo sintomi di stress e depressione. Gli autori della ricerca hanno quindi lanciato un appello per promuovere l'attivitÃsin da piccoli in modo da prevenire problemi mentali nei giovani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Un robot giocattolo può convincere i bambini di 3 anni ad esplorare e fare attività fisica” : lo studio - Un gruppo di ricercatori dell'Oregon ha ideato un robot giocattolo in grado di vincere la sedentarietà dei bambini: "È un aiuto in una fase importante dello sviluppo, non un sostituto a mamma e papà "Continua a leggere . (Fanpage.it)

La fisica per scoprire il mondo. Borse di studio colorate d’amaranto all’università di Berna - . . Il professor Saverio Braccini, aretino e tifoso dell’Arezzo, lavora in Svizzera all’università di Berna, dove si occupa di applicazioni della fisica alla medicina. Già l'anno scorso avevamo parlato della sua bella iniziativa, che unisce studio e amore per la città , oltre che per i colori amaranto. (Arezzonotizie.it)

La forma fisica di chi svapa è uguale a quella di chi fuma le sigarette. Lo studio su cuore - polmoni e muscoli - Ogni persona ha preso parte a un test di esercizio incrementale su una cyclette. Ebbene, le analisi hanno rivelato che il gruppo di giovani svapatori ha una “capacità di esercizio di picco” inferiore rispetto al gruppo che né svapava né fumava, producendo 186 watt rispetto a 226 watt. A commentare i risultati dello studio è stato Filippos Filippidis, del comitato per il controllo del tabacco ... (Ilfattoquotidiano.it)