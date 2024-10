Bari 20enne aggredito da una baby gang | Picchiato e violentato poi buttato in mare con le mani legate

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Prima l’hannoe poi l’hanno gettato incon ledietro la schiena. È quanto è successo a un, di origine sudanese,da una banda di ragazzini la scorsa notte alla periferia di. Il giovane, regolare sul territorio nazionale, è stato trovato da un pescatore invicino al molo di Santo Spirito. Era in stato di ipotermia e si è salvato per miracolo: per due ore ha resistito in acqua, scrive la Repubblica, con un piede incastrato in uno scoglio. Le indagini della polizia sono in corso. La vicenda Ilha raccontato di essere statodalla banda, di aver subito una violenza sessuale e di essere poi stato scaraventato sui frangiflutti del molo di Santo Spirito. Il giovane sarebbe stato accerchiato dal gruppo e. La vittima è stata poi legata e lanciata sugli scogli dove è rimasta incastrata con una gamba.