Tvpertutti.it - Ballando 2024, Sonia Bruganelli svela cosa pensa Bonolis: la critica

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua esperienza acon le Stelle come ballerina. Nel trattare l'argomento, la donna si è soffermata soprattutto sul suo ex Paolo. A tal proposito, hatodavvero il conduttore Mediaset della sua esperienza, e non solo. La produttrice televisiva ha raccontato quali siano i consigli e i rimproveri che l'uomo le ha fatto dopo queste prime tre apparizioni all'interno del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci., poi, si è fatta anche un esame di coscienza ed ha ammesso alcune sue colpe e comportamenti errati assunti durante altre sue apparizioni in tv. A tal proposito, hatocambierebbe se potesse tornare indietro.