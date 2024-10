Anteprima24.it - Automotive, Ricci: “Mancano scelte coraggiose per il settore”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti “In 20mila in piazza” a Roma per la manifestazione nazionale organizzata dai sindacati metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil con lo sciopero unitario delauto. Il numero è stato indicato dal palco in piazza del Popolo dagli stessi organizzatori. La segretaria del Pd, Elly Schlein, è arrivata in piazza del Popolo per la manifestazione delFim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil dove è stata accolta, dietro il palco, dal leader della Cgil, Maurizio Landini e dal segretario generale della Fiom, Michele De Palma. Poi ha incontrato i segretari di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. “E’ uno sciopero dei metalmeccanici in difesa dell’intera filiera dell’perché pensiamo che questo governo si sta assumendo la responsabilità di una pericolosa involuzione di unstrategico.