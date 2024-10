Ilgiorno.it - Assalto notturno alla farmacia: "Li abbiamo sentiti e fatti scappare"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Secondoa unadel Basso Lodigiano in meno di una settimana ma, stavolta, senza bottino. La tentata razzia è avvenuta alle 2.50 della notte tra mercoledì e ieri e nel mirino è finita ladi Massimo Ponti di Casalpusterlengo, in Largo Casali, pieno centro cittadino. Dopo l’effrazione gli intrusi non avrebbero però portato via niente. "L’ultima rapina risale a qualche anno fa, ultimamente nonsubito altri furti – ha spiegato ieri il titolare –. Nella notte, dato che abitiamo vicini e i ladri hanno fatto molto rumore, per alzare la serranda e spaccare la vetrina, ci siamo accorti dell’intrusione eurlato, finché la banda è scappata. Intantodato l’rme". Si trattava di più persone, che hanno provocato molti danni.