Ascolti tv, debutto vincente per ‘Don Matteo 14’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – debutto vincente per il ritorno di Don Matteo sul piccolo schermo, con Raoul Bova. Il primo appuntamento della quattordicesima edizione, in onda ieri sera su Rai1, ha vinto infatti il prime time con 4.930.000 telespettatori e uno share del 27,8%. Segue Canale 5 con ‘Endless Love’ che ha realizzato 2.540.000 telespettatori e uno share del 14,6%. Su Retequattro, invece, ‘Dritto e rovescio’ ha registrato 840.000 telespettatori pari a uno share del 5,85% mentre su La7 ‘PiazzaPulita’ ha totalizzato 833.000 telespettatori e uno share del 6,17%. Su Italia1 poi il programma ‘Le Iene presentano: Inside’ ha interessato 821.000 telespettatori (share del 7,12%). Su Rai3 invece ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ è stato seguito da 665.000 telespettatori pari a uno share del 4% mentre su Nove ‘Only Fun – Comico Show’ è stato seguito da 454.000 telespettatori (share del 2,64%). Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) –per il ritorno di Donsul piccolo schermo, con Raoul Bova. Il primo appuntamento della quattordicesima edizione, in onda ieri sera su Rai1, ha vinto infatti il prime time con 4.930.000 telespettatori e uno share del 27,8%. Segue Canale 5 con ‘Endless Love’ che ha realizzato 2.540.000 telespettatori e uno share del 14,6%. Su Retequattro, invece, ‘Dritto e rovescio’ ha registrato 840.000 telespettatori pari a uno share del 5,85% mentre su La7 ‘PiazzaPulita’ ha totalizzato 833.000 telespettatori e uno share del 6,17%. Su Italia1 poi il programma ‘Le Iene presentano: Inside’ ha interessato 821.000 telespettatori (share del 7,12%). Su Rai3 invecene sull’orlo di una crisi di nervi’ è stato seguito da 665.000 telespettatori pari a uno share del 4% mentre su Nove ‘Only Fun – Comico Show’ è stato seguito da 454.000 telespettatori (share del 2,64%).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv - debutto vincente per ‘Don Matteo 14’ - (Adnkronos) – Debutto vincente per il ritorno di Don Matteo sul piccolo schermo, con Raoul Bova. Segue Canale 5 con 'Endless Love' che ha realizzato 2. 540. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al ... (Webmagazine24.it)

Ascolti tv - debutto vincente per ‘Don Matteo 14’ - 000 telespettatori e uno share del 27,8%. Il primo appuntamento della quattordicesima edizione, in onda ieri sera su Rai1, ha vinto infatti il prime time con 4. 540. (Adnkronos) – Debutto vincente per il ritorno di Don Matteo sul piccolo schermo, con Raoul Bova. 930. Segue Canale 5 con 'Endless Love' che ha realizzato 2. (Periodicodaily.com)

Ascolti tv - debutto vincente per ‘Don Matteo 14’ - Il primo appuntamento della quattordicesima edizione, in onda ieri sera su Rai1, ha vinto infatti […]. 000 telespettatori e uno share del 27,8% Debutto vincente per il ritorno di Don Matteo sul piccolo schermo, con Raoul Bova. 930. Il primo appuntamento della quattordicesima edizione, in onda ieri sera su Rai1, ha vinto infatti il prime time con 4. (Sbircialanotizia.it)