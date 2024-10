Ilrestodelcarlino.it - Alunni in ritardo per colpa del bus: "Arriva sempre 20 minuti dopo"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Relativamente alla situazione degli autobus a Pesaro, vorrei segnalare che mia figlia che frequenta il liceo scentifico e che dovrebbe prendere l’autobus in via Vincenzo Rossi l’autobus n. 61 alle 7.58 del mattino (servizio per il quale abbiamo pagato il costo di un abbonamento annuo di 225 euro), non riesce mai ad usufruire del servizio costamente inmediamente di 20. Questo significa entraretardi a scuola". E’ una delle diverse segnalazioni che ci sono giunteil nostro servizio dedicato al trasporto scolastico. A scriverci, in queesto caso, è Marco Balassone, padre della ragazza residente in via Mancini.