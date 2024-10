Alba Parietti vittima di un furto di gomme a Milano: “Vivere qui è diventata una roulette russa” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anche Alba Parietti si unisce alla lunghissima lista di vip e persone comuni vittime della Milano violenta. Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, infatti, sono finite nel mirino dei ladri molte auto di residenti in zona Basiglio Milano 3, che questa mattina si sono ritrovati senza le gomme delle vetture parcheggiate sotto casa. E anche la Parietti si è risvegliata con la stessa brutta sorpresa. La conduttrice decide allora di sfogare tutta la sua rabbia in un lungo post su Instagram in cui condivide anche la foto della sua auto senza più le gomme.Leggi anche: Giulia Salemi denuncia la scarsa sicurezza nelle strade di Milano: “Da donna ho paura” Il post di Alba Parietti “È la sorpresa della mattina nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio. Thesocialpost.it - Alba Parietti vittima di un furto di gomme a Milano: “Vivere qui è diventata una roulette russa” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anchesi unisce alla lunghissima lista di vip e persone comuni vittime dellaviolenta. Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, infatti, sono finite nel mirino dei ladri molte auto di residenti in zona Basiglio3, che questa mattina si sono ritrovati senza ledelle vetture parcheggiate sotto casa. E anche lasi è risvegliata con la stessa brutta sorpresa. La conduttrice decide allora di sfogare tutta la sua rabbia in un lungo post su Instagram in cui condivide anche la foto della sua auto senza più le.Leggi anche: Giulia Salemi denuncia la scarsa sicurezza nelle strade di: “Da donna ho paura” Il post di“È la sorpresa della mattina nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio.

