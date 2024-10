Agente di polizia penitenziaria spara alla moglie per strada e poi si toglie la vita. Morta la donna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non ce l'ha fatta la donna ferita questa mattina dal marito davanti ad un supermercato a San Severo a Foggia. Celeste Palmieri, 56 anni, è Morta all'ospedale Riuniti di Quotidianodipuglia.it - Agente di polizia penitenziaria spara alla moglie per strada e poi si toglie la vita. Morta la donna Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non ce l'ha fatta laferita questa mattina dal marito davanti ad un supermercato a San Severo a Foggia. Celeste Palmieri, 56 anni, èall'ospedale Riuniti di

Foggia - spara alla moglie e si toglie la vita a San Severo : donna morta dopo ore di agonia - Poi ha raggiunto la sua automobile parcheggiata nei pressi del supermercato e una volta dentro si è ucciso con la stessa pistola. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo ha atteso la donna uscire dal supermercato, si è avvicinato e le ha sparato alcuni colpi di pistola alla testa. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Furo aveva un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico ... (Tg24.sky.it)

