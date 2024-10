Vieri: “Per me Adani, Cassano e Ventola non esistono più. Nessuno deve toccare la mia famiglia” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Christian Vieri torna a parlare della fine dell’amicizia con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. E chiude nettamente la porta a un’eventuale ricomposizione della frattura. È passato circa un anno da quando lo stesso Vieri ha annunciato l’esclusione dei tre dal progetto della Bobo Tv, la web tv sul calcio che aveva riportato i tre sulla cresta dell’onda dopo la fine delle rispettive carriere calcistiche. Ora, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ex bomber è durissimo: “Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. Per me non esistono più”. Vieri parla poche settimane dopo le due interviste rilasciate da Cassano e Adani a due tra i più popolari podcast italiani. “A quella persona là io non voglio più dare importanza, per me è un capitolo chiuso”, aveva detto Cassano a Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT. Tpi.it - Vieri: “Per me Adani, Cassano e Ventola non esistono più. Nessuno deve toccare la mia famiglia” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Christiantorna a parlare della fine dell’amicizia con Lele, Antonioe Nicola. E chiude nettamente la porta a un’eventuale ricomposizione della frattura. È passato circa un anno da quando lo stessoha annunciato l’esclusione dei tre dal progetto della Bobo Tv, la web tv sul calcio che aveva riportato i tre sulla cresta dell’onda dopo la fine delle rispettive carriere calcistiche. Ora, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ex bomber è durissimo: “Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. Per me nonpiù”.parla poche settimane dopo le due interviste rilasciate daa due tra i più popolari podcast italiani. “A quella persona là io non voglio più dare importanza, per me è un capitolo chiuso”, aveva dettoa Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bobo Vieri : «Adani - Cassano e Ventola? Per me non esistono più. Non dovevano toccare la mia famiglia» - Bobo Vieri era un grandissimo attaccante. A cavallo tra gli anni '90 e 2000, con le maglie di Juventus, Atletico Madrid, Lazio e poi Inter, era probabilmente il 9 più dominante del calcio... (Leggo.it)

L'affondo di Vieri : "Cassano e Adani per me non esistono più" - Un'esperienza, quella della Bobo Tv, terminata mesi fa dopo un periodo di grande successo. A mettere fine all'avventura il litigio avvenuto tra Christian Vieri da una parte e Nicola Ventola, Daniele Adani e Antonio Cassano dall'altra. Proprio quest'ultimo, ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast... (Today.it)

Ex Milan - Bobo Vieri cancella Cassano e Adani. Ecco cosa è successo - E non lo chiamerò più neppure per nome L'articolo Ex Milan, Bobo Vieri cancella Cassano e Adani. L’ex attaccante di Milan e Inter, nonché fondatore della trasmissione, Bobo Vieri ha recentemente attaccato gli ex amici e colleghi: “Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. (Dailymilan.it)