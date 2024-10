Uomini e Donne, nuovo amore per Ida Platano? Ecco cosa ha confessato l’ex tronista (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ida Platano è senza dubbio uno dei volti più noti di Uomini e Donne. Per anni seduta nel parterre femminile del Trono Over, durante i quali ebbe modo di vivere più di una storia d’amore, ha poi ricoperto il ruolo di tronista della trasmissione, uscendone però da single, senza fare la canonica scelta di fine programma. Uno dei suoi corteggiatori era un volto attualmente noto del dating show, Mario Cusitore, che secondo alcuni sarebbe ancora segretamente interessato a lei. Poche ore fa, l’ex tronista ha voluto condividere un video-selfie nelle sue Instagram Stories, in cui si è lasciata andare ad un tenero ma vago annuncio ai suoi followers: Ciao a tutti belli miei, come state? Io sto benissimo, sono molto felice e contenta. Voglio dirvi una cosa: voi sapete che io sono sempre stata una persona trasparente e sincera, per chi mi conosce, e non ho mai nascosto nulla. Isaechia.it - Uomini e Donne, nuovo amore per Ida Platano? Ecco cosa ha confessato l’ex tronista Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Idaè senza dubbio uno dei volti più noti di. Per anni seduta nel parterre femminile del Trono Over, durante i quali ebbe modo di vivere più di una storia d’, ha poi ricoperto il ruolo didella trasmissione, uscendone però da single, senza fare la canonica scelta di fine programma. Uno dei suoi corteggiatori era un volto attualmente noto del dating show, Mario Cusitore, che secondo alcuni sarebbe ancora segretamente interessato a lei. Poche ore fa,ha voluto condividere un video-selfie nelle sue Instagram Stories, in cui si è lasciata andare ad un tenero ma vago annuncio ai suoi followers: Ciao a tutti belli miei, come state? Io sto benissimo, sono molto felice e contenta. Voglio dirvi una: voi sapete che io sono sempre stata una persona trasparente e sincera, per chi mi conosce, e non ho mai nascosto nulla.

