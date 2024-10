.com - U.S. Palmese, recensione RoFF19: il racconto di formazione calcistico dei fratelli Manetti non sorprende né delude

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradi U.S., il nuovo film deiBros. con protagonisti Rocco Papaleo e Blaise Afonso: undimiscelato al film sportivo, senza particolari sorprese ma ben confezionato Da Diabolik all’Eccellenza calabrese il passo non è poi così lungo. U.S., presentato in anteprima nella sezione Grand Public della 19ª Festa del Cinema di Roma, è il ritorno cinematografico deiBros, nonché la loro prima interazione con il gioco che più di tutti rappresenta l’anima e l’identità sociali di questo paese: il calcio.