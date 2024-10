Traffico Roma del 17-10-2024 ore 17:00 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via del Foro Italico della tangenziale code per Traffico lavori tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni attenzione all’altezza di via dei Campi Sportivi è avvenuto anche un incidente a Monteverde fino al 28 ottobre transito su carreggiata ridotta su via di Donna Olimpia 3 via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia inoltre tra le 21 e le 6 del mattino divieto di transito tra via Abate ugone e via Vitellia ed in occasione della commemorazione dei defunti fino al 3 novembre potenziato il servizio delle linee bus ci che raggiungono i cimiteri cittadini e che normalmente Sono in strada solo il sabato e nei festivi fino al 31 ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle 21 navetta sostitutiva fino al termine del servizio il fine settimana ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-10-2024 ore 17:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità su via del Foro Italico della tangenziale code perlavori tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni attenzione all’altezza di via dei Campi Sportivi è avvenuto anche un incidente a Monteverde fino al 28 ottobre transito su carreggiata ridotta su via di Donna Olimpia 3 via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia inoltre tra le 21 e le 6 del mattino divieto di transito tra via Abate ugone e via Vitellia ed in occasione della commemorazione dei defunti fino al 3 novembre potenziato il servizio delle linee bus ci che raggiungono i cimiteri cittadini e che normalmente Sono in strada solo il sabato e nei festivi fino al 31 ottobre sulla linea C della metropolitana la tratta Malatesta San Giovanni chiude alle 21 navetta sostitutiva fino al termine del servizio il fine settimana ...

