Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-10-2024 ore 09:30

(Di giovedì 17 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità molto intenso ilsulla rete viene a cittadina con le code segnalate su tutte le principali vie di accesso al centro sulla raccordo anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dal bivio con laFirenze sino alla Tiburtina altre cose dallo svincolo Casilina all’uscita Ardeatina decisamente trafficata anche la carreggiata esterna interessante da code a tratti a partire dall’uscita per la Cassia fino alla Pontina code che poi ritroviamo anche a Tor Bella Monaca è lo svincolo per La via Tiburtina su tratto Urbano dellaL’Aquila incolonnamenti da Settecamini alla tangenziale situazione analoga sullaFiumicino con le code registrate dal raccordo alla zona del sulla tangenziale quote dall’uscita Pietralata Monti Tiburtini sino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in ...