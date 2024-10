Thomas Tuchel nominato allenatore del New England | vincitori e vinti

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

La nomina di Thomas Tuchel a capo allenatore dell'Inghilterra farà discutere tra i giocatori. Alcuni lo vedranno come una mossa positiva, mentre altri potrebbero già essere preoccupati su dove inserirsi sotto il tedesco. Qui analizziamo i vincitori e i perdenti mentre Tuchel si prepara a portare i Tre Leoni, presupponendo ovviamente che si qualifichino, alla Coppa del Mondo del 2026. Harry Kane È stato Tuchel a sancire il trasferimento del Bayern Monaco per Kane nell'agosto 2023 per una cifra iniziale di 86,4 milioni di sterline ed è diventato rapidamente una figura chiave per i giganti della Bundesliga. Anche se Tuchel se ne andò alla fine della stagione, non fu prima che Kane avesse segnato 36 gol in 32 partite di campionato.