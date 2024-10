Tg Green 17 ottobre – L’economia circolare salpa con un progetto per recuperare bottigliette (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’economia circolare va in nave con un progetto per recuperare le bottigliette in Pet messo a punto grazie alla collaborazione tra Corepla, Guzzini e Costa Crociere, la misurazione della sostenibilità della filiera industriale degli imballaggi flessibili, e gli incendi che stanno piegando l’Amazzonia in questo 2024. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. Lapresse.it - Tg Green 17 ottobre – L’economia circolare salpa con un progetto per recuperare bottigliette Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)va in nave con unperlein Pet messo a punto grazie alla collaborazione tra Corepla, Guzzini e Costa Crociere, la misurazione della sostenibilità della filiera industriale degli imballaggi flessibili, e gli incendi che stanno piegando l’Amazzonia in questo 2024. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tgdi questa settimana.

