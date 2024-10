Biccy.it - Testimoni e Polizia sulla morte di Liam Payne: “Cosa è successo”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La m0rte diha monopolizzato i media argentini, in particolare due noti programmi televisivi poche ore fa hanno intervistato deiche hanno ricostruito quello che sarebbeall’hotel CasaSur. Durante queste due trasmissioni è anche stata mandata in onda la seconda parte della chiamata del receptionist dell’hotel al 911 (qui la prima parte). Nell’audio in questione si sente l’uomo che chiede alladi intervenire con urgenza perché temeva per l’incolumità di. “Abbiamo un ospite che è esagerato con la droga e l’alcol. Abbiamo bisogno di aiuto, che ci mandiate qualcuno, per favore. Abbiamo bisogno che ci mandino qualcuno urgentemente, perché non so se la vita dell’ospite è a rischio. Si trova in una stanza che ha un balcone e abbiamo un po’ paura che faccia qualche metta a rischio la sua vita”.