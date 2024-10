Quotidiano.net - Taiwan, 20 aerei e 8 navi da guerra cinesi intorno all'isola

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministero della Difesa diha riferito di aver rilevato 20e 8daoperativiall'nell'arco delle 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in Italia). In base a quanto riportato in una nota, 20 jet hanno attraversato la linea mediana e sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) centrale e sudoccidentale di Taipei. Le forze armateesi "hanno monitorato e risposto" secondo l'evoluzione della situazione.