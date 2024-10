Gaeta.it - Superluna del cacciatore: ecco l’ora migliore e i segreti per ammirarla al massimo questa sera!

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La notte del 17 ottobre 2024, il cielo ci regalerà uno spettacolo straordinario: ladel, la Luna piena più vicina e luminosa dell'anno.tutto quello che c'è da sapere per non perdersi questo evento celeste. Cos'è ladel? Lasi verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, il punto più vicino dell'orbita lunare alla Terra. Questo fenomeno fa apparire il nostro satellite naturale circa il 7% più grande e il 15% più luminosa rispetto a una Luna piena normale. Il termine "" non ha un valore scientifico ma è largamente utilizzato nella comunità astronomica per descrivere questo affascinante evento.