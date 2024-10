Sinwar, sui social le foto del corpo dopo il raid. Gallant: «I nostri nemici non possono nascondersi» (Di giovedì 17 ottobre 2024) In rete le foto di uno dei terroristi uccisi, e che l'establishment di sicurezza israeliano ritiene con grande certezza essere il leader di Hamas, Yahya Sinwar, sono circolate rapidamente. Ilmattino.it - Sinwar, sui social le foto del corpo dopo il raid. Gallant: «I nostri nemici non possono nascondersi» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In rete ledi uno dei terroristi uccisi, e che l'establishment di sicurezza israeliano ritiene con grande certezza essere il leader di Hamas, YahyaÂ, sono circolate rapidamente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinwar morto mentre cercava di scappare in uno scontro a fuoco dentro scuola Unwra - FOTO ESCLUSIVA - Sinwar è morto mentre cercava di scappare, in uno scontro a fuoco dentro una scuola Unwra (ONU) dove si stava tenendo una riunione di terroristi. A giustiziarlo, dei ragazzi impegnati nel sevizio di leva della brigata Nachal. . (Ilgiornaleditalia.it)

"Hamas - ammazzato Sinwar" : in attesa della conferma - girano foto pazzesche - Secondo alcune informazioni circolate su X infatti l'esercito israeliano sta verificando la possibilità che possa essere stato ucciso in un raid su Gaza. E anche questa volta i detrattori di Netanyahu dovrebbero fare mea culpa. L'eventuale conferma della morte di Sinwar rappresenterebbe un colpo grosso per Israele, l'ennesimo dopo la morte di Nasrallah, leader di Hezbollah e quella di Hanyeh, il ... (Liberoquotidiano.it)