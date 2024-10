Thesocialpost.it - Si fingono carabinieri e aggrediscono anziani in casa: arrestato 18enne, complici ricercati

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è finto maresciallo dell’Arma per raggirare due persone anziane, una delle quali sarebbe stata anche aggredita. Un diciottenne è statoper aver impersonato un maresciallo con l’intento di truffare anziane signore in provincia di Cosenza. Il giovane non avrebbe agito da solo, ma con il supporto di due, che le forze dell’ordine stanno ancora cercando di identificare. L’indagato è stato fermato e posto agli arresti domiciliari grazie all’intervento coordinato dell’Arma dei, in collaborazione con i reparti territoriali di Corigliano Rossano, Cassano all’Ionio e Mondragone, in provincia di Caserta. Il giudice per le indagini preliminari (gip) di Castrovillari ha predisposto la misura cautelare su richiesta della Procura della città del Pollino, che ha seguito le indagini.