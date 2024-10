Sebastian Stan, l'intervista: "Se incontrassi Trump gli chiederei come fa a guardarsi allo specchio" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il sogno americano, l'imprevedibilità di Jeremy Strong, gli istinti di un attore: venticinque minuti di intervista con lo strepitoso protagonista di The Apprentice. Al cinema. Mentre risponde alle domande, Sebastian Stan, si avvicina all'obbiettivo della webcam del computer da cui è connesso. come se stesse in un certo senso azzerando le diStanze. Collegato da un hotel di Londra per la nostra intervista esclusiva, è nel bel mezzo della campagna promozionale di The Apprentice di Ali Abbasi, in cui interpreta nientemeno che Donald Trump. Un ruolo, come si dice, che vale una carriera. Prova eccelsa, da parte di quello che potremmo considerare come uno dei più grandi attori contemporanei. Il set, tra l'altro, lo divide con altri due fuoriclasse: Jeremy Strong nel ruolo del fixer Roy Movieplayer.it - Sebastian Stan, l'intervista: "Se incontrassi Trump gli chiederei come fa a guardarsi allo specchio" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il sogno americano, l'imprevedibilità di Jeremy Strong, gli istinti di un attore: venticinque minuti dicon lo strepitoso protagonista di The Apprentice. Al cinema. Mentre risponde alle domande,, si avvicina all'obbiettivo della webcam del computer da cui è connesso.se stesse in un certo senso azzerando le dize. Collegato da un hotel di Londra per la nostraesclusiva, è nel bel mezzo della campagna promozionale di The Apprentice di Ali Abbasi, in cui interpreta nientemeno che Donald. Un ruolo,si dice, che vale una carriera. Prova eccelsa, da parte di quello che potremmo considerareuno dei più grandi attori contemporanei. Il set, tra l'altro, lo divide con altri due fuoriclasse: Jeremy Strong nel ruolo del fixer Roy

