Gaeta.it - Scoperto un grave caso di frode alimentare a Pomigliano d’Arco: sequestro di 4 tonnellate di pesce

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'operazione condotta dalla Polizia Locale e dalla Guardia Costiera ha di recente messo in evidenza un significativodinel mercato di. Durante i controlli effettuati, sono state sequestrate 4di prodotti ittici privi di tracciabilità, lasciando intravedere un mercato sommerso pericoloso per i consumatori e per la salute pubblica. L'operazione non ha solo riguardato il settore ittico, ma ha anche evidenziato problematiche più ampie legate all'occupazione abusiva del suolo e ad altre irregolarità commerciali. Ildi prodotti ittici e la mancanza di tracciabilità Nel corso dell'operazione di controllo, gli agenti hanno rinvenuto oltre 400 chilogrammi disenza alcuna documentazione che ne attestasse l'origine.