Scoperta irregolarità in cantieri edili della Calabria: denunce e sanzioni per lavoro nero (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serie di controlli straordinari condotti dai Carabinieri delle Stazioni di Bagnara Calabra e Campo Calabro, insieme al Nucleo Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria, ha messo in luce irregolarità significative nel settore edilizio della provincia. Durante le ispezioni, è stata Scoperta la presenza di un lavoratore impiegato in nero e diverse problematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sollevando preoccupazioni sulle condizioni di tutela dei lavoratori. I controlli congiunti nel settore edile L’attività di controllo ha riguardato vari cantieri della zona, segnando un importante intervento da parte delle autorità competenti. I Carabinieri, in collaborazione con gli ispettori del lavoro, hanno avviato un’operazione sistematica volta a combattere il lavoro irregolare e a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza. Gaeta.it - Scoperta irregolarità in cantieri edili della Calabria: denunce e sanzioni per lavoro nero Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una serie di controlli straordinari condotti dai Carabinieri delle Stazioni di Bagnara Calabra e Campo Calabro, insieme al Nucleo Ispettorato deldi Reggio, ha messo in lucesignificative nel settorezioprovincia. Durante le ispezioni, è statala presenza di un lavoratore impiegato ine diverse problematiche legate alla sicurezza sui luoghi di, sollevando preoccupazioni sulle condizioni di tutela dei lavoratori. I controlli congiunti nel settore edile L’attività di controllo ha riguardato varizona, segnando un importante intervento da parte delle autorità competenti. I Carabinieri, in collaborazione con gli ispettori del, hanno avviato un’operazione sistematica volta a combattere ilirregolare e a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corte dei Conti - irregolarità nella gestione dei centri d'accoglienza per migranti in Calabria : 40 condanne - Quattro milioni e duecentomila euro di danno erariale. È quanto stabilisce la sezione giurisdizionale per la Calabria, con sede a Catanzaro, della Corte dei conti che ha condannato al risarcimento del danno erariale in favore della presidenza del Consiglio dei ministri, 40 persone, tra persone... (Reggiotoday.it)