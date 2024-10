Ronaldo è nettamente il calciatore più pagato al mondo, guadagna più del doppio di Messi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ronaldo è nettamente il calciatore più pagato al mondo, guadagna più del doppio di Messi La rivista Forbes stila la classifica 2024 dei calciatori più pagati al mondo. E Cristiano Ronaldo è nettamente in testa alla graduatoria. La rivista economica americana scrive che il fatturato del portoghese si aggira attorno ai 285 milioni di dollari (circa 263 milioni di euro). È il calciatore più pagato del pianeta. Al secondo c’è Lionel Messi che però guadagna meno della metà. Messi è fermo (si fa per dire) a 124 milioni di euro. Forbes (ripreso anche da L’Equipe) scrive che si tratta di una classifica basata sulle stime salariali dei giocatori, inclusi bonus e diritti di immagine, ma anche contando il reddito generato dai loro contratti di sponsorizzazione e altre attività commerciali, al lordo delle tasse e delle commissioni degli agenti. Ilnapolista.it - Ronaldo è nettamente il calciatore più pagato al mondo, guadagna più del doppio di Messi Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ilpiùalpiù deldiLa rivista Forbes stila la classifica 2024 dei calciatori più pagati al. E Cristianoin testa alla graduatoria. La rivista economica americana scrive che il fatturato del portoghese si aggira attorno ai 285 milioni di dollari (circa 263 milioni di euro). È ilpiùdel pianeta. Al secondo c’è Lionelche peròmeno della metà.è fermo (si fa per dire) a 124 milioni di euro. Forbes (ripreso anche da L’Equipe) scrive che si tratta di una classifica basata sulle stime salariali dei giocatori, inclusi bonus e diritti di immagine, ma anche contando il reddito generato dai loro contratti di sponsorizzazione e altre attività commerciali, al lordo delle tasse e delle commissioni degli agenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formula 1 | Toyota, cautious approach with Haas to avoid past failures - Formula 1 Toyota Haas - Toyota ha deciso di fare un rientro silenzioso ma strategico in Formula 1, collaborando con il team Haas per la fornitura di componenti, simulatori e software. Questa partnersh ... (f1grandprix.motorionline.com)

Formel 1 | Toyota, vorsichtiger Ansatz mit Haas, um vergangene Misserfolge zu vermeiden - Formula 1 Toyota Haas - Toyota ha deciso di fare un rientro silenzioso ma strategico in Formula 1, collaborando con il team Haas per la fornitura di componenti, simulatori e software. Questa partnersh ... (f1grandprix.motorionline.com)

TIM: le offerte Power battono Vodafone e Iliad, ci sono 300 GB in 5G - Dopo aver visto di cosa sono capaci tutti gli altri gestori che girano nel mondo della telefonia mobile, TIM ha deciso di fare la voce grossa e di ricordare a t ... (tecnoandroid.it)