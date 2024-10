Rocco Papaleo: "Il calcio è una passione e un sentimento. Ero interista, ora sono romanista" (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2024 "Il calcio è un sentimento. Giocavo a pallone da ragazzo, poi da grande sono diventato tifoso. Ero interista, ma venuto a Roma mi sono convertito al romanismo. Ora sono romanista" così l'attore Rocco Papaleo sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, prima della proiezione del film US Palmese dei fratelli Manetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Rocco Papaleo: "Il calcio è una passione e un sentimento. Ero interista, ora sono romanista" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2024 "Ilè un. Giocavo a pallone da ragazzo, poi da grandediventato tifoso. Ero, ma venuto a Roma miconvertito al romanismo. Ora" così l'attoresul red carpet della Festa del Cinema di Roma, prima della proiezione del film US Palmese dei fratelli Manetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

