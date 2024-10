Ilgiorno.it - Quei sogni rubati anche ai più piccoli

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lucidi Come il giovane Giuseppe, centinaia di migliaia di bambini italiani crescono a pane e pallone, si iscrivono alle scuole calcio grazie ai sacrifici di genitori e nonni, sognano un futuro da giocatori professionisti. Non sapendo – ed è giusto così, perché non bisogna mai infrangere ie l’autostima dei più– che il sentiero, per chi ce la fa, è strettissimo e irto di pericoli. Tanto che solo uno su seimila, stando alle stime più ottimistiche, ce la fa ad arrivare a uno dei tre campionati “pro“. Ma sognare non dovrebbe costare nulla. E invece – nel calcio e non solo – in questo mondo senza più scrupoli troppo spesso c’è chi sul miraggio del pallone ci specula, e lo trasforma in contanti.