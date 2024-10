Paura per Alessandro Bolide, il comico di “Made in Sud” trovato sul parapetto del balcone di casa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alessandro Bolide, noto per la sua partecipazione a “Made in Sud”, è stato salvato dai poliziotti che lo hanno trovato Paura per Alessandro Bolide, il comico di “Made in Sud” trovato sul parapetto del balcone di casa su Perizona.it Perizona.it - Paura per Alessandro Bolide, il comico di “Made in Sud” trovato sul parapetto del balcone di casa Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), noto per la sua partecipazione a “in Sud”, è stato salvato dai poliziotti che lo hannoper, ildi “in Sud”suldeldisu Perizona.it

