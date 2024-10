Pallanuoto, Settebello sospeso sei mesi dopo protesta Parigi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (askanews) – L’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato 6 mesi di squalifica al Settebello, con un ammenda di 50.000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50.000 dollari condizionati a future infrazioni commesse entro il 17 ottobre 2026) per la protesta avvenuta alle Olimpiadi di Parigi in seguito al grave errore tecnico di arbitri e VAR che ha compromesso il percorso della nazionale di Pallanuoto eliminata nei quarti di finale contro l’Ungheria. La squalifica inizia il 17 ottobre, oggi. Prima della partita con la Spagna, mentre i giocatori delle due squadre erano schierati in linea per cantare gli inni com’è consuetudine, i giocatori e lo staff tecnico dell’Italia si sono voltati di spalle per protesta mentre cantavano l’inno italiano. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (askanews) – L’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha comminato 6di squalifica al, con un ammenda di 50.000 dollari da pagare entro il 15 gennaio 2025 (e altri 50.000 dollari condizionati a future infrazioni commesse entro il 17 ottobre 2026) per laavvenuta alle Olimpiadi diin seguito al grave errore tecnico di arbitri e VAR che ha compromesso il percorso della nazionale dieliminata nei quarti di finale contro l’Ungheria. La squalifica inizia il 17 ottobre, oggi. Prima della partita con la Spagna, mentre i giocatori delle due squadre erano schierati in linea per cantare gli inni com’è consuetudine, i giocatori e lo staff tecnico dell’Italia si sono voltati di spalle permentre cantavano l’inno italiano.

