Olivera, sospiro di sollievo per le sue condizioni. Probabilmente si trattava solo di crampi (Sky)

Francesco Modugno, inviato Sky, dà aggiornamenti sul ritorno di Olivera a Castel Volturno. Le preoccupazioni per le condizioni dell'uruguaiano sembrano essere svanite: «Difesa a quattro, con l'opzione sempre più concreta a sinistra di Spinazzola. Olivera arriverà domani, sospiro di sollievo per le sue condizioni. C'era stata preoccupazione, aveva anticipato la sua uscita dal campo in Uruguay-Ecuador, ma Probabilmente si trattava solo di crampi. È atteso a Castel Volturno nella giornata di domani, i tempi sono strettissimi».

Napoli - infortunio Olivera con l’Uruguay : le condizioni - Il difensore ha infatti chiesto il cambio al minuto 87 della partita tra Uruguay ed Ecuador, valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026 e le sue condizioni […]. Le condizioni fisiche di Mathias Olivera, difensore del Napoli, dopo l’infortunio rimediato con l’Uruguay. Tutti i dettagli in merito Brutte notizie per il Napoli, che rischia di perdere per infortunio Mathias Olivera. (Calcionews24.com)

MotoGp - grave caduta per Miguel Olivera nelle prove libere in Indonesia : rischia un intervento chirurgico - le sue condizioni – Video - co/xdRn24QKze ????????: https://t. Il pilota portoghese del Team Trackhouse Racing (motorizzato Aprilia) è stato vittima di un highside alla curva 4 del circuito di Mandalika: ha preso il volo per poi ricadere rovinosamente sull’asfalto, “accompagnato” fuori dalla sua moto. Una cosa è certa, Oliveira non prenderà parte al Gp d’Indonesia. (Ilfattoquotidiano.it)