Nastro da tagliare per il nuovo piano del parcheggio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato alle 11, in via del Mattatoio a Monteprandone ci sarà l’inaugurazione del piano -1 del parcheggio Capoluogo. L’intervento è consistito nella realizzazione di un intero piano con 23 nuovi posti auto, di cui uno per diversamente abili; nella riqualificazione degli spazi interni; nella realizzazione della segnaletica orizzontale per i percorsi pedonali e per le indicazioni degli stalli dei parcheggi e del nuovo vano ascensore che collegherà il piano nuovo con quello già esistente. A completamento dell’opera è stata realizzata la viabilità a servizio dei livelli 0 e -1, un camminamento esterno di raccordo tra i due piani del parcheggio, il nuovo impianto di illuminazione, la regimentazione delle acque meteoriche. E’ stata sistemata, inoltre, la vegetazione esterna ed è stato dotato il piano delle necessarie attrezzature antincendio. Ilrestodelcarlino.it - Nastro da tagliare per il nuovo piano del parcheggio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato alle 11, in via del Mattatoio a Monteprandone ci sarà l’inaugurazione del-1 delCapoluogo. L’intervento è consistito nella realizzazione di un interocon 23 nuovi posti auto, di cui uno per diversamente abili; nella riqualificazione degli spazi interni; nella realizzazione della segnaletica orizzontale per i percorsi pedonali e per le indicazioni degli stalli dei parcheggi e delvano ascensore che collegherà ilcon quello già esistente. A completamento dell’opera è stata realizzata la viabilità a servizio dei livelli 0 e -1, un camminamento esterno di raccordo tra i due piani del, ilimpianto di illuminazione, la regimentazione delle acque meteoriche. E’ stata sistemata, inoltre, la vegetazione esterna ed è stato dotato ildelle necessarie attrezzature antincendio.

