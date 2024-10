Naples Hula Hoop Gathering 2024: in Sala Assoli si celebra l'arte dell'Hula Hoop con artisti da tutto il mondo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'esplosione di talento ed energia accenderà la Sala Assoli di Napoli sabato 19 ottobre 2024 alle ore 20.30 con il Gala Show del Naples Hula Hoop Gathering 2024. artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Jade Nicholson (Jane Fondle), Emma Kerr, Margaux Braibant, Fernanda Martinez Sumano Napolitoday.it - Naples Hula Hoop Gathering 2024: in Sala Assoli si celebra l'arte dell'Hula Hoop con artisti da tutto il mondo Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'esplosione di talento ed energia accenderà ladi Napoli sabato 19 ottobrealle ore 20.30 con il Gala Show delprovenienti dail, tra cui Jade Nicholson (Jane Fondle), Emma Kerr, Margaux Braibant, Fernanda Martinez Sumano

In Sala Assoli si celebra l’arte dell’Hula Hoop con “Naples Hula Hoop Gathering 2024” - L’evento è organizzato da Maria Laura Annunziata, che ha saputo riunire talenti internazionali e locali per creare una serata unica nel suo genere. Anche gli artisti italiani contribuiranno con selezioni uniche: Maria Laura Annunziata si esibirà su ET di Katy Perry, Federica Pennetta su Autumn Embrace di Peter Gundry e Serena Gianoglio su pezzi tratti dal Carnival of the Animals di Camille ... (Ildenaro.it)

