Muore schiacciato da un tornio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo è morto dopo essere stato schiacciato da un tornio in un'officina di Gaggio di Marcon. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il corpo, per cui non c'è stato nulla da fare.Nonostante i soccorsi dei sanitari del Veneziatoday.it - Muore schiacciato da un tornio Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo è morto dopo essere statoda unin un'officina di Gaggio di Marcon. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il corpo, per cui non c'è stato nulla da fare.Nonostante i soccorsi dei sanitari del

Operaio muore schiacciato da un tornio - incidente in officina a Marcon. L'uomo è stato travolto dal macchinario - MARCON - Schiacciato da un tornio, muore un operaio. È accaduto questa mattina, intorno alle 11, un grave incidente sul lavoro in un'azienda di via Bellini 8, a Marcon. Un operaio... (Ilgazzettino.it)

