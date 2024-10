Milano, uomo di 30 anni tenta una rapina al bar: il gestore reagisce e lo uccide a colpi di forbici in strada (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto in strada a Milano questa mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovanni da Cermenate. Sul posto le volanti della Ilmessaggero.it - Milano, uomo di 30 anni tenta una rapina al bar: il gestore reagisce e lo uccide a colpi di forbici in strada Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Undi circa 30è stato trovato morto inquesta mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovda Cermenate. Sul posto le volanti della

