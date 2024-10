Ilfattoquotidiano.it - Milano, tenta di rapinare un bar: il titolare scende da casa e lo uccide a colpi di forbice

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ha forzato la serranda per entrare nel bar, dove voleva fare una rapina insieme a un complice. Ma il, cinese, è sceso dae lo ha ucciso con piùdi forbici al petto. Eros Di Ronza, pregiudicato di 37 anni, è stato trovato morto per strada in periferia aintorno alle 5 di mattina, in via Giovanni da Cermenate. Il rapinatore, arrivato sul posto in sella a uno scooter rubato, hato di fare irruzione nel locale, un “Bar paninoteca” al civico 35, con un complice che non è ancora stato individuato. Ma il gestore del bar, 32 anni, lo ha affrontato e ucciso. Fuori dal locale sono stati trovati anche mazzetti di Gratta e vinci che Di Ronza aveva cercato di portare via. I primi accertamenti sulla morte del 37enne “escluderebbero un’azione per legittima difesa“. L’uomo sarà a breve interrogato dal pm di turno in Questura.