Milan, le verità di Conti: “Proprietà, mercato, pressioni: non andò bene perché …” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Andrea Conti, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva al sito web di Gianluca Di Marzio: ecco alcune delle sue dichiarazioni Pianetamilan.it - Milan, le verità di Conti: “Proprietà, mercato, pressioni: non andò bene perché …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Andrea, ex difensore del, ha parlato in esclusiva al sito web di Gianluca Di Marzio: ecco alcune delle sue dichiarazioni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conti : “Milan - un onore. San Siro - un sogno. Non ha funzionato perché …” - Andrea Conti, ex difensore del Milan, ha parlato in esclusiva al sito web di Gianluca Di Marzio: ecco alcune delle sue dichiarazioni. (Pianetamilan.it)

Conti : "Milan un sogno - non abbiamo retto la pressione. Ho vissuto un calvario - voglio tornare ma mi do un limite" - L`ex terzino di Milan, Atalanta e Sampdoria, Andrea Conti oggi è svincolato dopo aver rescisso con la Sampdoria e ha parlato a Gianlucadimarzio... (Calciomercato.com)

Milan - Adani : “Morata continuerà sotto punta? Lui e Abraham…” - Daniele Adani, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista rilasciata a 'Radio Manà Manà Sport'. Le sue parole su Morata, Abraham e il Milan. (Pianetamilan.it)