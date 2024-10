Milan, Adli: “Maldini mi ha congelato”. Carica Leao: una rivelazione su Maignan (Di giovedì 17 ottobre 2024) Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito alla Fiorentina, ha parlato di Maldini, Leao, Maignan e non solo. Ecco le sue parole Pianetamilan.it - Milan, Adli: “Maldini mi ha congelato”. Carica Leao: una rivelazione su Maignan Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Yacine, centrocampista delin prestito alla Fiorentina, ha parlato die non solo. Ecco le sue parole

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Milan - Maldini esalta Lucca : “Merce rara. L’Udinese…” - L'ex dirigente rossonero Paolo Maldini, ha parlato anche dell'Udinese in vista della sfida contro il Milan. Le parole su Lucca. (Pianetamilan.it)

Milan - attaccante a gennaio? Un nome. Zirkzee torna di moda. Camarda e Maldini… - Il possibile ritorno di Daniel Maldini, Zirkzee a gennaio? Sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan. (Pianetamilan.it)

Milan - spiraglio per Zirkzee? Torna Maldini? Colpo in attacco? E Camarda… - Il possibile ritorno di Daniel Maldini, Zirkzee a gennaio? Sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan. (Pianetamilan.it)