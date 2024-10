Manifestazione a Roma venerdì 18 ottobre 2024, orari e percorso del corteo: strade chiuse e bus deviati (Di giovedì 17 ottobre 2024) Duecento pullman in arrivo a Roma per il corteo dei metalmeccanici del settore automotive indetto per venerdì 18 ottobre, dalle 9 alle 14. Le strade chiuse e le soste vietate. Fanpage.it - Manifestazione a Roma venerdì 18 ottobre 2024, orari e percorso del corteo: strade chiuse e bus deviati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Duecento pullman in arrivo aper ildei metalmeccanici del settore automotive indetto per18, dalle 9 alle 14. Lee le soste vietate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta gialla per maltempo a Roma e nel Lazio venerdì 18 ottobre 2024 : dove sono previsti temporali - Allerta gialla a Roma e nel Lazio per il maltempo venerdì 18 ottobre 2024. Attese piogge e precipitazioni, temporali soprattutto nella zona sud.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Boxe - derby romano venerdì al Palatiziano : Rossetti sfida Geografo per il titolo EBU silver dei welter - 30, avrà luogo la Cerimonia del Peso. Alessio Mastronunzio sulle otto riprese dovrà vedersela con Mihail Burlac. Giovedì 17 ottobre a Roma, presso la Sala Auditorium del Palazzo delle Federazioni Sportiva Nazionali CONI, di Viale Tiziano 74, con inizio alle 12. Occhi puntati anche su Tiziano Barilotti, impegnato sulle otto riprese con il giovane peso massimo Kefalinos. (Sportface.it)

No - venerdì 18 ottobre non ci sarà sciopero dei trasporti a Roma - Venerdì 18 ottobre non ci sarà sciopero dei trasporti. Nonostante la mobilitazione nazionale proclamata dal sindacato Si Cobas, tram, bus, metro e ferrovie ex concesse di Roma e del Lazio viaggeranno regolarmente. A pochi giorni dallo sciopero, infatti, l'Atac e gli operatori privati che... (Romatoday.it)