Lucca Comics & Games 2024 – Tutti gli eventi per i 50 anni di D&D

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Da sempre compagno di strada e di avventure di, Dungeons; Dragons, il primo gioco di ruolo mai nato e che ha dato vita, nel gennaio del 1974, a un modo tutto nuovo di giocare e usare la fantasia, compie 50non poteva non celebrare questoversario d’oro con tutta una serie di attività e manifestazioni a esso dedicate, creando un vero e proprio festival nel festival, interamente dedicato al gioco di ruolo più famoso al mondo. Gateway to Adventure: 50 Years of D;D Art Per celebrare l’versario d’oro di Dungeons; Dragons,ha organizzato, in una location incredibilmente ricca di storia e sacralità come la Chiesa dei Servi, una mostra su D;D senza precedenti e davvero unica al mondo: “Gateway to Adventure: 50 Years of D;D Art”.