Lobotka, rientro previsto contro il Milan a San Siro (Di giovedì 17 ottobre 2024) Corriere dello Sport – Lobotka, rientro previsto contro il Milan a San Siro L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sull'infortunio di Stanislav Lobotka.

Infortunio Lobotka - i tempi di recupero : svelata la potenziale data del rientro - Ma quando tornerà Lobotka? Infortunio Lobotka, ecco quando dovrebbe tornare Secondo quanto riportato in queste ore dal ‘Corriere dello Sport’, Lobotka dovrebbe restare fermo di sicuro per due partite: non scenderà in campo contro l’Empoli e nemmeno contro il Lecce. Stavolta il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di Stan Lobotka che con la Slovacchia ha rimediato una distrazione di primo ... (Spazionapoli.it)